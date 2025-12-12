Chi è il veronese sul trono di Uomini e Donne

Edoardo Nestori, imprenditore veronese nel settore turistico, ha fatto un sorprendente passaggio dalla gestione di appartamenti agli studi di Uomini e Donne. Con il suo carattere affascinante e la sua personalità carismatica, si è conquistato il cuore del pubblico e si trova ora sul trono del celebre programma televisivo.

Chi l’avrebbe mai detto: dagli appartamenti agli appuntamenti. Edoardo Nestori, noto imprenditore veronese del settore turistico, ha deciso di passare momentaneamente dagli affitti brevi ai corteggiamenti televisivi. Da qualche giorno è infatti entrato nel cast della trasmissione di Canale 5. Veronasera.it Chi è il veronese sul trono di Uomini e Donne - Il programma Uomini e Donne va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45, con puntate pomeridiane e repliche serali su altri canali Mediaset. veronasera.it

Il veronese noto in città come presidente di Locatur, associazione dei locatori turistici, è in onda su Canale 5 al "Trono Over". #veronanetwork - facebook.com facebook

Uomini e Donne, Mattia a sorpresa fa la sua scelta... è Vittoria!

Video Uomini e Donne, Mattia a sorpresa fa la sua scelta... è Vittoria! Video Uomini e Donne, Mattia a sorpresa fa la sua scelta... è Vittoria!