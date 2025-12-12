Chef Cannavacciuolo a Vicolungo per gli auguri di Natale

Il 11 dicembre, Vicolungo The Style Outlets ha accolto l'ormai tradizionale appuntamento natalizio con Chef Cannavacciuolo, che ha portato la sua simpatia e la magia del Natale nel centro commerciale, regalando un pomeriggio all'insegna della convivialità e della dolcezza.

La dolcezza del Natale è arrivata a Vicolungo The Style Outlets ieri pomeriggio, 11 dicembre, con un appuntamento ormai divenuto una vera e propria tradizione.Lo chef Antonino Cannavacciuolo ha accolto centinaia di ospiti presso il suo punto smart gourmet "Antonino, il banco" per gustare insieme. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

MasterChef Italia. . E se Chef Cannavacciuolo dice che è uno dei migliori piatti mai assaggiati a #MasterChefIt… - facebook.com Vai su Facebook

Mai sottovalutare le pacche dello Chef Cannavacciuolo #MasterChefIt Vai su X

Antonino Cannavacciuolo star a Vicolungo The Style Outlets: il panettone firmato e gli auguri di Natale - Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets si preparano a celebrare il Natale regalando magia, dolcezza e tradizione a tutti i visitatori e invitandoli ... Secondo msn.com

Gli auguri di Natale con una degustazione (gratis) del panettone di Cannavacciuolo - Giovedì 11 dicembre, alle 17, lo chef accoglierà i visitatori dell’outlet presso il suo punto “Antonino, il ... Lo riporta novaratoday.it