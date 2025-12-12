Che cosa cambia in Italia la sentenza della Corte Ue sui matrimoni gay?

La recente sentenza della Corte Ue relativa ai matrimoni gay rappresenta un punto di svolta per i diritti civili in Europa. La decisione nasce dalla vicenda di due cittadini polacchi residenti in Germania, e mette in discussione il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso in alcuni Stati membri, influenzando il panorama giuridico e sociale del continente.

