Chatbot e illusione di onniscenza ci stiamo ammalando di epistemia | crediamo di capire più di quanto sappiamo

L'integrazione dei chatbot basati su intelligenza artificiale nella nostra quotidianità sta crescendo rapidamente, offrendo assistenza e informazioni in modo sempre più sofisticato. Tuttavia, questa diffusione alimenta un’illusione di onniscienza, portandoci a credere di comprendere più di quanto in realtà sappiamo, alimentando un fenomeno di superficialità nel rapporto con le conoscenze.

I chatbot basati su intelligenza artificiale sono sempre più presenti nella vita quotidiana: rispondono a domande, spiegano concetti complessi, producono testi fluidi e articolati. Eppure, dietro questa apparente competenza, si nasconde un rischio sottile ma rilevante. Alcuni ricercatori parlano di epistemia: un’illusione di conoscenza che porta gli utenti a credere che l’IA “sappia” davvero ciò che dice, quando in realtà si limita a generare linguaggio plausibile. Un fenomeno che solleva interrogativi cruciali sul rapporto tra forma, verità e comprensione. AI chatbot usage and concepts Quando la coerenza inganna: il cuore del problema. Quotidiano.net

