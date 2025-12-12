L'integrazione dei chatbot basati su intelligenza artificiale nella nostra quotidianità sta crescendo rapidamente, offrendo assistenza e informazioni in modo sempre più sofisticato. Tuttavia, questa diffusione alimenta un’illusione di onniscienza, portandoci a credere di comprendere più di quanto in realtà sappiamo, alimentando un fenomeno di superficialità nel rapporto con le conoscenze.

I chatbot basati su intelligenza artificiale sono sempre più presenti nella vita quotidiana: rispondono a domande, spiegano concetti complessi, producono testi fluidi e articolati. Eppure, dietro questa apparente competenza, si nasconde un rischio sottile ma rilevante. Alcuni ricercatori parlano di epistemia: un’illusione di conoscenza che porta gli utenti a credere che l’IA “sappia” davvero ciò che dice, quando in realtà si limita a generare linguaggio plausibile. Un fenomeno che solleva interrogativi cruciali sul rapporto tra forma, verità e comprensione. AI chatbot usage and concepts Quando la coerenza inganna: il cuore del problema. Quotidiano.net

Chatbot e illusione di onniscenza, ci stiamo ammalando di epistemia: crediamo di capire più di quanto sappiamo - Una ricerca dell’Università La Sapienza di Roma mette in luce l’illusione di conoscenza generata dai modelli linguistici dei chatbot: tono assertivo, fluidità, risposte coerenti e convincenti dell’AI ... msn.com

Ci stiamo ammalando di epistemia, l'illusione di sapere cose solo perché l'AI le scrive bene - E noi ci stiamo convincendo di conoscerle, mentre ci affidiamo a risposte che suonano bene ... wired.it

