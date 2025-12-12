Champions League l’Italia può portare 4 italiane nelle prime 24 E l’Inter…

L’Italia ha la possibilità di qualificare fino a quattro squadre tra le prime 24 della fase a gironi della Champions League, un risultato che rafforza il prestigio del calcio italiano a livello internazionale. Questa prospettiva sottolinea l’importanza della competitività delle squadre italiane in una delle competizioni più ambite d’Europa.

Inter News 24 Champions League, l’Italia può portare ben 4 italiane tra le prime 24 della fase a girone unico. E l’Inter può entrare diretta tra le prime 8 in questo modo. “Il poker è servito”: con questa apertura, l’edizione odierna di Libero sintetizza l’esito dell’ultima giornata europea che ha visto impegnate le quattro squadre italiane in Champions League. Il bilancio è altalenante, con l’Inter che ha incassato la seconda sconfitta consecutiva, cedendo al Liverpool dopo il ko contro l’Atlético Madrid. Nonostante le battute d’arresto, le speranze di qualificazione e accesso alla Top 8 restano vive per quasi tutti i club. 🔗 Leggi su Internews24.com