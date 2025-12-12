Champions League l’Italia può portare 4 italiane nelle prime 24 E l’Inter…
L’Italia ha la possibilità di qualificare fino a quattro squadre tra le prime 24 della fase a gironi della Champions League, un risultato che rafforza il prestigio del calcio italiano a livello internazionale. Questa prospettiva sottolinea l’importanza della competitività delle squadre italiane in una delle competizioni più ambite d’Europa.
Inter News 24 Champions League, l’Italia può portare ben 4 italiane tra le prime 24 della fase a girone unico. E l’Inter può entrare diretta tra le prime 8 in questo modo. “Il poker è servito”: con questa apertura, l’edizione odierna di Libero sintetizza l’esito dell’ultima giornata europea che ha visto impegnate le quattro squadre italiane in Champions League. Il bilancio è altalenante, con l’Inter che ha incassato la seconda sconfitta consecutiva, cedendo al Liverpool dopo il ko contro l’Atlético Madrid. Nonostante le battute d’arresto, le speranze di qualificazione e accesso alla Top 8 restano vive per quasi tutti i club. 🔗 Leggi su Internews24.com
UWCL Highlights: Chelsea 6-0 Roma - Watch the highlights of Chelsea's 6-0 UEFA Women's Champions League victory against Roma Femminile... Vai su X
’ ! L’Itas Trentino parte col piede giusto in Europa e conquista il primo match della CEV Champions League superando ACH Ljubljana con un netto 3-0 davanti al propri - facebook.com Vai su Facebook
Italia, il 5° posto in Champions League nel 2026/2027 torna un obiettivo reale: cosa dice il ranking UEFA aggiornato e perché si può sperare - Se un mese fa l'Italia stentava e addirittura navigava alle spalle di Cipro, le 5 vittorie ottenute nell'ultimo turno di Coppe ... eurosport.it scrive
Champions League, la classifica del girone dopo la 6^ giornata - Dalla scorsa stagione è stato introdotto il girone unico: nella cosiddetta "fase campionato" le 36 squadre giocano ciascuna otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, contro otto avversarie ... Da tg24.sky.it