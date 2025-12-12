Chailly dimesso dall’ospedale | Tornerò presto sul podio

Luciano Chailly è stato dimesso dall’ospedale, annunciando il suo ritorno imminente sul podio. Esprime gratitudine ai musicisti e a chi gli ha mostrato vicinanza e affetto, sottolineando la sua determinazione a riprendere presto l’attività musicale. L’artista ringrazia per il sostegno ricevuto in questo periodo di convalescenza.

"Rivolgo un sentito ringraziamento ai musicisti e a tutti coloro che hanno voluto esprimere vicinanza e affetto in questo momento. Sono stato veramente toccato dalla quantità dei messaggi. Desidero rassicurare tutti: tornerò sul podio molto presto": così ieri sera il maestro Riccardo Chailly ha rassicurato il pubblico via social. Il maestro era stato dimesso in giornata dal centro cardiologico Monzino di Milano dove era stato portato mercoledì sera dopo che aveva avuto un malore mentre dirigeva alla Scala Una Lady Macbeth del distretto di Mcesk di Šostakovi?. Mercoledì sera Chailly, 72 anni, aveva mostrato qualche segno di stanchezza agli orchestrali e già al primo intervallo, che è durato una decina di minuti più del previsto, era girata la voce che non si sentisse bene. 🔗 Leggi su Quotidiano.net