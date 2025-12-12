Chagall batte Burri Duemila visitatori in più rispetto ad un anno fa

La mostra dedicata a Chagall e al suo rapporto con il mosaico al Museo d’arte di Ravenna registra un incremento di duemila visitatori rispetto all’anno precedente, confermando l’interesse crescente del pubblico per l’opera del grande artista del Novecento. Fino al 30 novembre, i dati evidenziano il successo dell’esposizione e l’attenzione verso questa particolare interpretazione artistica.

Chagall ‘batte’ Burri. Questo dicono i dati, registrati fino al 30 novembre, sui visitatori della mostra allestita al Museo d’arte della città di Ravenna e dedicata al rapporto con il mosaico del grande maestro del Novecento. I biglietti staccati sono stati, in totale, 11.227, contro gli 8.978 di quelli venduti nello stesso periodo per la mostra su Burri, sempre al Mar. Gli incassi della mostra di Chagall sono stati, finora, pari a 56mila euro, quelli di Burri erano stati superiori a 46.500 euro. La mostra su Chagall, che rimarrà aperta fino al 18 gennaio, è stata visitata per la maggior parte da turisti, che rappresentano il 73% del totale, di questi il 41% proveniva dal resto della regione, il 32% da fuori regione e da fuori Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it