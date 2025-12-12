Cgil in piazza il sindacato non è d' accordo su nulla con questo Governo

Il sindacato Cgil manifesta in piazza esprimendo forte disaccordo con le politiche del Governo. Secondo il sindacato, le misure adottate limitano le libertà e aggravano la povertà tra i giovani, in un contesto economico segnato da quasi tre anni di calo della produzione industriale e da mancanza di risposte efficaci sul lavoro e le politiche industriali.

"Quella verso cui ci porta questo Governo è una strada che da un lato riduce le libertà e il diritto di manifestare, dall'altro rende più poveri i giovani per mancanza di risposte sul lavoro e sulle politiche industriali, in un Paese che da 34 mesi vede calare la produzione industriale

Andria CGIL, CISL e UIL in piazza per difendere la sanità pubblicaTG Teleregione 13 11 2020

