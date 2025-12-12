Cgil in piazza contro la Legge di Bilancio | partecipano anche i lavoratori della Cosmopol

Oggi a Roma si è svolta una grande manifestazione in concomitanza con lo sciopero generale di 24 ore, organizzata dalla Cgil per contestare la Legge di Bilancio presentata dal Governo. La protesta ha visto la partecipazione di numerosi lavoratori, tra cui quelli della Cosmopol Roma, che hanno espresso il loro dissenso e la richiesta di interventi più equi e sostenibili.

Roma, venerdì 12 dicembre 2025 – Nella mattinata di oggi, Roma è stata teatro di un’imponente manifestazione che ha accompagnato lo sciopero generale di ventiquattro ore indetto contro la Legge di Bilancio presentata dal Governo.Il corteo, promosso dalla Cgil Roma Lazio, ha raccolto l’adesione di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In piazza Massari da tutta la regione. Bucci (Cgil Puglia): «Per l’ex Ilva serve un ruolo centrale dello Stato nella gestione» - facebook.com Vai su Facebook

Al via lo sciopero generale, la Cgil in piazza contro la manovra. Coinvolti tutti i settori. Botta e risposta tra Salvini e Landini. Il ministro: "Su 24 scioperi, 17 di venerdì". Il leader della Cgil: "Pensi a risolvere i problemi della mobilità". #ANSA Vai su X

Sciopero generale, la Cgil in piazza a Como: corteo nel centro storico e comizio finale in piazza Verdi - Manifestazione da Porta Torre al Teatro Sociale contro la Legge di Bilancio: al centro salari, pensioni, sanità e lavoro. Riporta ciaocomo.it

"Contro una legge di bilancio ingiusta", oggi lo sciopero della Cgil - Con questo slogan la Cgil promuove la mobilitazione di oggi, venerdì 12 dicembre, con lo sciopero generale per l'intera giornata di lavoro. Scrive rainews.it

La Cgil scuola in piazza contro la legge di bilancio - 31/10/2024

Video La Cgil scuola in piazza contro la legge di bilancio - 31/10/2024 Video La Cgil scuola in piazza contro la legge di bilancio - 31/10/2024