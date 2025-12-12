Cgil | Adesione allo sciopero al 68%

L'adesione allo sciopero generale proclamato dalla Cgil ha raggiunto circa il 68%, coinvolgendo mezzo milione di partecipanti tra lavoratori, pensionati e cittadini. Oltre 50 manifestazioni si sono svolte in tutto il territorio nazionale per protestare contro la legge di bilancio considerata ingiusta e dannosa.

15.50 "Mezzo milione di lavoratrici e lavoratori,pensionate e pensionati,cittadine e cittadini,hanno partecipato alle oltre 50 manifestazioni organizzate sul territorio nazionale a sostegno dello sciopero generale proclamato dalla Cgil per l'intera giornata in tutti i settori,pubblici e privati, contro una legge di bilancio ritenuta ingiusta e dannosa L'adesione media nazionale allo sciopero generale, secondo i dati finora perrvenuti, si attesta intorno al 68%". Così la Cgil in una nota. Servizitelevideo.rai.it

Lo sciopero generale di 24 ore indetto dalla CGIL sta registrando un’adesione altissima in tutta la Campania. A Napoli, dove si tiene la principale manifestazione regionale, sono previsti forti disagi nel trasporto pubblico: metro, bus e linee Eav si fermeranno p - facebook.com facebook