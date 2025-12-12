Cesena vietate le distrazioni Il Mantova è obbligato alla svolta

Il Cesena di Mignani si prepara ad affrontare il Mantova di Possanzini, in una sfida decisiva per la classifica. Con due gare casalinghe consecutive, i bianconeri cercano continuità e vittorie per consolidare la posizione, mentre il Mantova è costretto a cambiare rotta per risalire in graduatoria.

Il prossimo ostacolo in campionato per il Cesena di Mignani è il Mantova di Possanzini, che apre una serie di due gare casalinghe consecutive per i bianconeri terzi in classifica. Un percorso tutt’altro che semplice quello vissuto sino a questo punto dai virgiliani, appaiati a 14 punti in classifica a Sudtirol e Spezia ma terzultimi per via della differenza reti sfavorevole. Nonostante un posizionamento in graduatoria che trasmette poca fiducia e un momento di forma poco positivo, viste le due sconfitte di fila arrivate contro il Venezia al Penzo e la Reggiana tra le mura amiche del Martelli, la squadra lombarda è pronta a giocarsi tutte le sue carte per raggiungere la seconda salvezza in altrettanti anni di Serie B, dopo la promozione dalla C ottenuta nel 2024. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net