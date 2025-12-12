Cesena-Mantova sedicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La sfida tra Cesena e Mantova, valida per la sedicesima giornata di Serie B 2025/2026, mette di fronte due squadre con obiettivi diversi: i romagnoli puntano a mantenere la posizione in alto, mentre i lombardi cercano punti salvezza. Ecco le probabili formazioni e dove seguire l'incontro.

Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I romagnoli vogliono continuare a stare incollati alle zone nobili della classifica, ma i lombardi non intendono farsi da parte e cercare punti per la salvezza. Cesena-Mantova si giocherà domenica 14 dicembre 2025 alle ore 19.30 presso lo stadio Orogel. CESENA-MANTOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I romagnoli si presentano davanti al loro pubblico nel segno dell’alta classifica, e hanno intenzione di rimanerci. La squadra di Mignani ha 27 punti e può puntare alla promozione, malgrado nelle ultime giornate il rendimento sia stato altalenante. Sport.periodicodaily.com

RdC - Cesena, vietate le distrazioni. Il Mantova è obbligato alla svolta

Cesena-Mantova, il decreto del Ministero dà il via libera ai tifosi: "Giusto coinvolgere famiglie e bambini per l'evento della Lega B" - Mantova senza limitazioni, è uscito il decreto del Ministero dell'Interno che dà il via libera ai tifosi lombardi per la gara di sabato (ore ...

