Cerveteri – Aperto il festival Campus Etruria per i giovani

A Cerveteri è iniziato il festival “Campus Etruria”, dedicato a giovani e studenti. L’evento, che coinvolge scuole locali e autorità, propone un calendario ricco di incontri, musica e momenti di riflessione sul futuro. La manifestazione mira a promuovere cultura, creatività e partecipazione tra le nuove generazioni del territorio.

Roma – E' iniziato ieri mattina, alla presenza delle scuole del territorio e dei rappresentanti delle Istituzioni locali e regionali, il Festival "Campus Etruria – Festival di Cultura, Musica e Futuri Possibili". Quattro giorni di eventi culturali (11-12 e 15-16 dicembre) nella storica piazza Aldo Moro, dedicati all'orientamento universitario e lavorativo rivolti ai giovani studenti che attraverso talk, laboratori pratici ed esperienze interattive potranno confrontarsi e conoscere dal vivo le figure professionali del futuro legate all'Intelligenza Artificiale e alle nuove tecnologie. Ad organizzare la kermesse è il Comune di Cerveteri, cittadina laziale a pochi chilometri dalla Capitale, patrimonio UNESCO, grazie ai fondi stanziati da un bando regionale di Disco Lazio.