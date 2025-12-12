Cerca di togliersi la vita gettandosi dal palazzo | entra in azione il negoziatore

Un uomo si è arrampicato sulla copertura di un edificio a Seregno, minacciando di compiere un gesto estremo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e un negoziatore specializzato, impegnato a convincerlo a desistere dalla sua intenzione. L'evento si è verificato nella mattinata di venerdì 12 dicembre.

È salito sulla copertura di un edificio, minacciando di compiere un gesto estremo. È successo a Seregno, nel corso di questa mattina, venerdì 12 dicembre.Immediato l'intervento dei carabinieri della compagnia di Seregno che assieme ai vigili del fuoco di Monza hanno delimitato l'area.

