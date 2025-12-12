Cerca di rubarle la borsa dietro al carcere con la tecnica della gomma buca | arrestato

Un tentativo di furto con la tecnica della gomma bucata si è concluso con l'arresto di un uomo. L'individuo, cercando di sottrarre una borsa dietro a un carcere, è stato fermato dalle forze dell'ordine prima di riuscire nel suo intento. L'episodio evidenzia l'importanza delle misure di sicurezza e della vigilanza in luoghi sensibili.

Ha cercato di rubarle la borsetta utilizzando la "tecnica della gomma bucata", ma per lui sono scattate le manette.Un uomo di 49 anni, cittadino algerino, è stato arrestato dalla polizia in via San Vittore a Milano (alle spalle del carcere) con l'accusa di tentata rapina aggravata nel primo.

