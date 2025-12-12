Cèramica 2025 | Montelupo Fiorentino vero e proprio museo diffuso

Cèramica 2025 a Montelupo Fiorentino si conferma un evento di grande rilievo, celebrando la tradizione ceramica del territorio. La manifestazione, ormai affermata nel panorama culturale, trasforma il paese in un vero e proprio museo diffuso, attirando appassionati e operatori del settore da tutta Italia.

MONTELUPO FIORENTINO – Grande successo per Cèramica 2025, la storica manifestazione dedicata alla tradizione ceramica di scena a Montelupo Fiorentino. Inaugurata in piazza della Libertà il 6 dicembre con Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, e il s indaco Simone Londi, Cèramica 2025 è grande protagonista fino al 21 dicembre 2025. Con Montelupo Fiorentino vero e proprio museo diffuso con mostra mercato, esposizioni, visite guidate, spettacoli, laboratori. Con grande affluenza di visitatori, come rendiconta lo stesso Comune di Montelupo Fiorentino, anche con pullman organizzati da fuori Toscana. Corrieretoscano.it

