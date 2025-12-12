C’era una volta il Napoli europeo | oggi è 30esimo nel ranking Uefa
L'ultimo aggiornamento del ranking Uefa segna un momento difficile per il Napoli, ora al 30º posto. Questo posizionamento influisce sulla loro posizione nelle competizioni europee, determinando le teste di serie per le prossime competizioni continentali. Un calo che evidenzia le sfide recenti del club nel panorama europeo.
L’ultimo aggiornamento del ranking Uefa, che determina le teste di serie per Champions League, Europa League e Conference League, porta cattive notizie per il Napoli. Dopo la sconfitta contro il Benfica, gli azzurri perdono terreno e scivolano dal 29º al 30º posto, peggiorando la loro posizione nella classifica europea. In vetta alla graduatoria resta il Real Madrid, seguito da Bayern Monaco e Inter, la squadra italiana meglio piazzata al terzo posto. Roma (13ª), Atalanta (16ª), Fiorentina (24ª), Juventus (25ª) e Milan (26ª) precedono il Napoli. Ranking Uefa: la classifica aggiornata. Di seguito la classifica aggiornata con i rispettivi punti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
