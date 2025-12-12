C' era il consenso | 52enne assolto dopo rapporto con 15enne

Un uomo di 52 anni è stato assolto dal Tribunale di Venezia dall'accusa di violenza sessuale su una minorenne, poiché è stato riconosciuto che tra i due c'era consenso. La procura aveva richiesto una condanna di otto anni, ma la corte ha stabilito l'assenza di elementi per condannarlo, chiudendo il caso con questa decisione.

Nessun abuso: c'era il consenso. Un uomo di 52 anni, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina che all’epoca ne aveva solo 15, è stato assolto dal Tribunale di Venezia al termine del processo in cui la Procura aveva chiesto una condanna a otto anni di reclusione. La sentenza è stata pronunciata mercoledì scorso dal collegio presieduto dalla giudice Francesca Zancan. Il caso. Feedpress.me

