Centro di Incontro Lercaro Insieme contro l’isolamento
Il Centro di Incontro Lercaro, inaugurato in via Bertocchi 12, rappresenta un nuovo punto di riferimento per chi affronta il deterioramento cognitivo e le relative difficoltà. Un servizio pensato per contrastare l’isolamento, offrendo supporto e socializzazione a persone e famiglie, e rafforzando la rete di assistenza nella comunità.
Un nuovo argine all’isolamento per chi affronta il deterioramento cognitivo e per le famiglie. Si allarga la rete dei servizi con l’inaugurazione del Centro di Incontro Lercaro in via Bertocchi 12. È il secondo presidio di questo genere attivo sotto le Due Torri, affiancandosi al Centro Margherita di viale Roma. L’apertura è parte di Bologna Serena per gli anziani, progetto triennale co-finanziato da Fondazione Carisbo, Comune e Chiesa di Bologna per potenziare i servizi sul territorio. L’idea alla base è quella del meeting center. La struttura è pensata per persone con lievi o moderati disturbi della memoria e per i loro caregiver. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
