cento studenti a piantare gli alberi con i carabinieri

12 dic 2025

A Cividale, oltre cento studenti hanno partecipato alla Giornata nazionale degli alberi, un'iniziativa promossa con il supporto dei carabinieri. Nonostante il ritardo, l'evento ha rappresentato un'importante occasione di sensibilizzazione sull'importanza della tutela ambientale e della tutela del patrimonio naturale.

Arriva in ritardo ma si festeggia anche a Cividale l'edizione 2025 della Giornata nazionale degli alberi. La festa, tradizionalmente riservata al 21 novembre, è stata rinviata a causa del maltempo e si è svolta ieri: hanno partecipato i carabinieri del Centro anticrimine natura di Udine e del. Udinetoday.it

