Cento studenti a piantare gli alberi con i carabinieri

A Cividale, oltre cento studenti hanno partecipato alla Giornata nazionale degli alberi, un'iniziativa promossa con il supporto dei carabinieri. Nonostante il ritardo, l'evento ha rappresentato un'importante occasione di sensibilizzazione sull'importanza della tutela ambientale e della tutela del patrimonio naturale.

Arriva in ritardo ma si festeggia anche a Cividale l'edizione 2025 della Giornata nazionale degli alberi. La festa, tradizionalmente riservata al 21 novembre, è stata rinviata a causa del maltempo e si è svolta ieri: hanno partecipato i carabinieri del Centro anticrimine natura di Udine e del. Udinetoday.it Cento studenti a piantare gli alberi con i carabinieri - È successo a Cividale del Friuli, in occasione della Giornata nazionale degli alberi, rimandata dal 21 novembre per maltempo: i militari dell'Arma hanno portato le piantine da mettere a dimora, ognuna ... udinetoday.it Cento studenti piantano alberi nel cortile della scuola - Nella Giornata Nazionale dell'Albero circa cento studenti della scuola secondaria di primo grado «Bellavitis» di Udine (Istituto Comprensivo 6) hanno trasformato il cortile dell’istituto in un vero e ... rainews.it Cento dei 265 studenti e membri del personale rapiti il 21 novembre 2025 alla St. Mary's School di Papiri, in Nigeria, sono stati liberati dopo più di due settimane nelle mani dei loro rapitori, riporta @acs_italia. In 165 restano prigionieri. x.com PROTESTA | Oltre cento studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia hanno sottoscritto una lettera formale indirizzata al direttore di dipartimento ed alla rettrice dell'Ateneo - facebook.com facebook © Udinetoday.it - Cento studenti a piantare gli alberi con i carabinieri

Gli studenti piantano alberi per salvare il Lago d'Aral che scompare

Video Gli studenti piantano alberi per salvare il Lago d'Aral che scompare Video Gli studenti piantano alberi per salvare il Lago d'Aral che scompare