Celtic-Roma 0-3 | la doppietta di Ferguson regala il secondo successo a Glasgow

La Roma ottiene una vittoria convincente contro il Celtic al Celtic Park, grazie alla doppietta di Ferguson. Dopo il successo a Ibrox, i giallorossi consolidano la loro presenza in trasferta, dimostrando carattere e determinazione. La sfida si conclude con un risultato di 3-0, segnando un altro importante traguardo nel cammino europeo della squadra.

Glasgow (Scozia) 11 dicembre 2025 - La Roma ha ormai preso confidenza con le trasferte a Glasgow e dopo aver vinto a Ibrox, festeggia tre punti anche al Celtic Park. I giallorossi demoliscono il Celtic per 0-3 merito della doppietta di Ferguson, protagonista assoluto e migliore in campo, da aggiungere all'autorete di Scales. Il successo riporta i capitolini a un solo punto dai primi otto posti: Gasperini sogna così la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Reazione immediata dei capitolini dopo i due ko rimediati in Serie A contro Napoli e Cagliari. Primo tempo. Confermate le idee della vigilia per mister Nancy nella sua scelta per l'undici biancoverde contro la Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net