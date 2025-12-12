Celtic-Roma 0-3 | la doppietta di Ferguson regala il secondo successo a Glasgow
La Roma ottiene una vittoria convincente contro il Celtic al Celtic Park, grazie alla doppietta di Ferguson. Dopo il successo a Ibrox, i giallorossi consolidano la loro presenza in trasferta, dimostrando carattere e determinazione. La sfida si conclude con un risultato di 3-0, segnando un altro importante traguardo nel cammino europeo della squadra.
Glasgow (Scozia) 11 dicembre 2025 - La Roma ha ormai preso confidenza con le trasferte a Glasgow e dopo aver vinto a Ibrox, festeggia tre punti anche al Celtic Park. I giallorossi demoliscono il Celtic per 0-3 merito della doppietta di Ferguson, protagonista assoluto e migliore in campo, da aggiungere all'autorete di Scales. Il successo riporta i capitolini a un solo punto dai primi otto posti: Gasperini sogna così la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Reazione immediata dei capitolini dopo i due ko rimediati in Serie A contro Napoli e Cagliari. Primo tempo. Confermate le idee della vigilia per mister Nancy nella sua scelta per l'undici biancoverde contro la Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Celtic - Roma 0-3 • Gli Highlights • UEFA Europa League 2025-26
Celtic 0-3 Roma Massimo risultato con il minimo sforzo. La Roma rischia poco e chiude il primo tempo con tre gol di vantaggio. Fondamentale mantenere alta la tensione.
6' Goal - Roma Gianluca Mancini heads the visitors ahead from a corner! Celtic 0-1 Roma
Celtic-Roma 0-3, gol e highlights: autogol di Scales e doppietta di Ferguson - Nella 6^ giornata di Europa League, i giallorossi battono a Glasgow il Celtic 3-
Celtic-Roma 0-3, risultato finale della partita di Europa League: doppietta di Ferguson, gli highlights - Roma di Europa League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita