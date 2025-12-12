Celtic-Roma 0-3 Gasperini | Bella partita Ferguson deve giocare con questo spirito

La Roma conquista una vittoria convincente contro il Celtic, sconfiggendolo 3-0 nella sesta giornata di Europa League. La prestazione della squadra giallorossa ha mostrato determinazione e spirito di gruppo, mentre Gasperini commenta positivamente la partita e sottolinea l'importanza di mantenere questa energia in futuro.

La reazione che ci si attendeva è arrivata e la Roma torna alla vittoria superando 3-0 il Celtic nella sesta giornata della League Phase di Europa League. Al termine della sfida del Celtic Park, Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentarla: “Ci voleva questa bella serata. Ne avevamo bisogno. Non è mai facile vincere in questi campi, storici e pieni di gente. Abbiamo fatto una bella gara “. Riguardo i tanti cambi di formazione e le ottime prestazioni fornite da chi è stato chiamato in causa: “Ci stavano tutti, è un momento in cui abbiamo bisogno di fare valutazioni importanti e vanno fatte in partite che contano, come questa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it