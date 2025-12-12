Celtic-Roma 0-3 Ferguson | Gasperini si aspetta molto da me

Nell'incontro valido per l'Europa League, la Roma ha conquistato una vittoria convincente per 3-0 contro il Celtic. La sfida, caratterizzata da un primo tempo intenso e ricco di qualità, ha evidenziato l'ottimo stato di forma della squadra giallorossa, avvicinandola sempre più alla qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Un primo tempo ad altissimo ritmo e con tante giocate di qualità ha permesso alla Roma di battere 3-0 il Celtic, facendo un ulteriore passo verso una possibile qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League. Grande protagonista al Celtic Park è stato Evan Ferguson, che ha vissuto la miglior partita da quando veste la maglia giallorossa, trascinando Gasperini al successo grazie ad una doppietta. L’ex Brighton ha prima trovato la rete con un appoggio da pochi passi, prima di realizzare un gol di pregevolissima fattura con una grande girata dall’interno dell’area di rigore. Le parole di Ferguson. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

