Celtic Roma 0-3 doppietta di Ferguson decisiva | Gasperini può esultare Grande vittoria giallorossa a Glasgow

La Roma conquista una convincente vittoria in trasferta contro il Celtic, dominando la partita con una prestazione autorevole. La doppietta di Ferguson e l'autogol di Scales aprono le porte alla goleada giallorossa, mentre il VAR annulla un gol di Bailey. Una prova di forza che rafforza le ambizioni della squadra in Europa.

Celtic Roma, goleada giallorossa in trasferta, apre l'autogol di Scales. Ferguson ne fa due, poi il VAR ne annulla uno a Bailey, ma la Roma va troppo forte. La Roma ha dominato la partita in trasferta contro il Celtic, chiudendo con una convincente goleada per 1-4. La gara è stata segnata da un avvio travolgente dei giallorossi, da una prestazione brillante di Evan Ferguson e da diversi interventi del VAR. Il primo gol è arrivato quasi subito, al 6?, grazie a un'autorete sfortunata di Liam Scales che ha deviato nella propria porta un cross da calcio d'angolo per lo 0-1. La Roma ha raddoppiato al 36? con Evan Ferguson, che ha trasformato sulla destra dopo un assist di Celik.