Celtic-Roma 0-3 dominio giallorosso | analisi tattica di una vittoria costruita su intensità e organizzazione

La Roma conquista una convincente vittoria contro il Celtic, con un risultato di 3-0. La prestazione dei giallorossi si distingue per intensità e organizzazione tattica, elementi chiave che hanno permesso di consolidare il percorso europeo della squadra. Un successo che segna un importante passo avanti nel cammino della Roma in questa competizione.

La Roma ritrova il sorriso e, soprattutto, tre punti che rimettono il suo cammino europeo sui binari giusti. La qualificazione ai sedicesimi appare più vicina, permettendo ai giallorossi di concentrarsi con maggiore serenità sulla corsa agli ottavi e su un campionato che attende risposte dopo le due recenti sconfitte (Cagliari e Napoli). A Glasgow emerge ancora una volta la profondità della rosa: cinque cambi rispetto alle uscite precedenti, cinque risposte pienamente all’altezza. E, sullo sfondo, Gasperini può guardare con meno apprensione alle imminenti assenze di El Aynaoui e Ndicka, presto impegnati in Coppa d’Africa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it