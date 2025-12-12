celebrata la madonna di loreto patrona degli avieri

L’Aeronautica Militare ha celebrato la festa della Madonna di Loreto, patrona degli avieri e dell’Arma Azzurra. La ricorrenza è stata commemorata in tutte le basi e presidi, nonché presso i monumenti ai Caduti delle città italiane, sottolineando l’importanza della devozione e della tradizione per l’istituzione.

L'Aeronautica militare ha celebrato la festività della Madonna di Loreto, santa patrona dell'Arma Azzurra, in ogni base e presidio, e davanti ai monumenti ai Caduti delle città italiane. A Viareggio la sezione locale dell'Associazione Arma Aeronautica ha organizzato una messa a Santa Rita e una deposizione di una corona al monumento agli aviatori scomparsi in piazza Maria Luisa dove due targhe ricordano i piloti Maurizio Motroni che il 10 luglio 1982 perse la vita a Greve in Chianti a bordo di un G222 della 46esima Brigata Aerea di Pisa, precipitando con l'equipaggio durante lo spegnimento di un violento incendio, e Pasquale Pardi che il 10 ottobre 1958 a Codroipo di Udine scomparve a causa di un guasto tecnico all'aereo, e perché decise che se si fosse "eiettato" il suo RF84F sarebbe precipitato sul paese; il ritardo nell'abbandonare l'aereo gli fu fatale.