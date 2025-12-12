Cedere il Donetsk? Solo il popolo ucraino può rispondere

12 dic 2025

Il futuro del Donetsk rimane al centro delle tensioni tra Ucraina e Russia. Volodymyr Zelensky sottolinea che solo il popolo ucraino può decidere se cedere o meno questa regione, evidenziando l'importanza di una scelta condivisa e democratica in un momento di grande incertezza.

Per Volodymyr Zelensky è il momento di fare chiarezza con l’Ucraina. Ciò che resta del Donetsk verrà ceduto o no alla Russia? «Credo che il popolo ucraino risponderà a questa . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

