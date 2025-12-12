Cedere il Donetsk? Solo il popolo ucraino può rispondere
Il futuro del Donetsk rimane al centro delle tensioni tra Ucraina e Russia. Volodymyr Zelensky sottolinea che solo il popolo ucraino può decidere se cedere o meno questa regione, evidenziando l'importanza di una scelta condivisa e democratica in un momento di grande incertezza.
Per Volodymyr Zelensky è il momento di fare chiarezza con l’Ucraina. Ciò che resta del Donetsk verrà ceduto o no alla Russia? «Credo che il popolo ucraino risponderà a questa . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Putin: Voglio il Donetsk, Trump: Niente Tomahawk - Re Start 20/10/2025
Guerra Russia – Ucraina, oggi Zelensky presenta piano di pace agli Usa: “Cedere Donetsk senza combattere è Idea dei russi”, Putin: “Il Donbass è nostro” Le news in diretta Vai su X
Macron, Starmer e Merz trattano con Trump, "servono progressi". Ipotesi modello coreano in Donetsk a Kiev in Ue nel 2027. "Russi dietro droni in Germania". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky: «Gli Usa vogliono il ritiro dal Donbass, deciderà il popolo ucraino con un referendum» - Gli Usa vorrebbero che le forze ucraine si ritirassero e che quel fazzoletto di terra martoriato - Secondo unionesarda.it
Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Sono pronto per le elezioni”. Trump: “Non vogliamo perdere tempo con Kiev” - Zelensky rilancia: "Cedere il Donetsk senza combattere? Da fanpage.it