C’è un municipio di Roma che ha raggiunto i 50 posti letto per senza dimora senza i fondi Pnrr
Il II municipio di Roma ha raggiunto un importante traguardo nella lotta senza dimora, con 50 posti letto attivi grazie al progetto “Verso Casa”. Nonostante l’assenza di fondi PNRR, l’iniziativa, sostenuta da quasi 800mila euro investiti dalla Capitale, testimonia il successo di una collaborazione tra amministrazione e terzo settore per promuovere l’inclusione abitativa.
Continuano a vedersi i frutti del finanziamento da quasi 800mila euro in tre anni messo in campo da Roma Capitale per il progetto “Verso Casa”, una collaborazione tra amministrazione (in questo caso il II municipio) e mondo del terzo settore per garantire percorsi di inclusione abitativa e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
