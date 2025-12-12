C' è lo sciopero generale | trasporti e servizi nel caos corteo in centro a Lecco

Venerdì 12 dicembre si preannuncia una giornata di forte disagi a causa dello sciopero generale indetto dalla Cgil contro la legge di bilancio del governo Meloni. La protesta coinvolgerà l'intero territorio nazionale, con possibili interruzioni nei trasporti pubblici, nelle scuole e altri servizi essenziali, causando disagi anche nella provincia di Lecco.

Una giornata di caos e disagi si profila per venerdì 12 dicembre. Lo sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la legge di bilancio del governo Meloni coinvolgerà l'intero territorio nazionale, compresa la provincia di Lecco, con possibili interruzioni nei trasporti pubblici, nelle scuole e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

