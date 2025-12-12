C' è lo sciopero generale | trasporti e servizi nel caos corteo in centro a Lecco

Venerdì 12 dicembre si preannuncia una giornata di forte disagi a causa dello sciopero generale indetto dalla Cgil contro la legge di bilancio del governo Meloni. La protesta coinvolgerà l'intero territorio nazionale, con possibili interruzioni nei trasporti pubblici, nelle scuole e altri servizi essenziali, causando disagi anche nella provincia di Lecco.

