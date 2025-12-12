C’è anche Papa Leone XIV tra le star meglio vestite del 2025 secondo Vogue | ecco qual è stato il suo look vincente

Nel 2025, anche Papa Leone XIV entra nella classifica delle star meglio vestite secondo Vogue, segnando un’inedita presenza tra i protagonisti dello stile. Per la prima volta, un Papa si distingue per il suo look impeccabile, confermando come l’eleganza possa superare i confini tradizionali e diventare simbolo di tendenza.

Per la prima volta, un Papa entra ufficialmente nella classifica dei personaggi meglio vestiti dell'anno. Papa Leone XIV figura infatti nella tradizionale lista dei 50 best dressed 2025 stilata da Vogue America, accanto a star del cinema, della musica e della cultura globale. Un ingresso che sorprende solo in apparenza e che segna, ancora una volta, l'incontro sempre più esplicito tra moda, simboli del potere e rappresentazione pubblica. Il Pontefice compare nella galleria dei personaggi più eleganti del 2025, insieme ad attori come J acob Elordi e Chloë Sevigny, artisti come Tyler, The Creator, ma anche figure istituzionali e iconiche come Michelle Obama.

