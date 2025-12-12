CdS – può partire a gennaio Ecco la lista dei club interessati

Il calciomercato si apre alle porte di gennaio con diverse aree di interesse, tra cui la possibile partenza di alcuni club e trattative in corso. Tra le notizie più calde, la situazione di Salah in casa Liverpool continua a destare attenzione, mentre numerose squadre si preparano a rinforzarsi per la seconda parte della stagione.

2025-12-12 09:26:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: La vicenda Salah tiene sempre banco in casa Liverpool. Il club inglese continua a far trapelare l’intenzione di trattenere a gennaio il campione egiziano, mentre dal lato del calciatore il messaggio inviato è sempre lo stesso: giocare sempre e sentirsi protagonista. L’ex Roma sogna, di fatto, un cambio della guida tecnica, ma la società ha ribadito la fiducia a Arne Slot. Intanto, i club sauditi sono tornati alla carica per ingaggiare il campione 33enne. Dopo l’asfissiante corteggiamento della scorsa stagione, l’Al-Nassr e altre società della Saudi League hanno preso nuove informazioni con l’agente dell’attaccante. Justcalcio.com

