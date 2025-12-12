Cda affari e operazioni milionarie | viaggio tra i commercialisti etnei più influenti che si preparano alle elezioni

Cataniatoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incontro dei commercialisti etnei al Circolo Canottieri Jonica ha riunito i professionisti più influenti della regione, in un clima di discussione su affari, operazioni milionarie e prospettive future. Mentre si avvicinano le elezioni, il settore si prepara a nuove sfide, tra networking e aggiornamenti, in un evento che ha rafforzato i legami tra i protagonisti del mondo economico locale.

Chi c'era, all'incontro dei commercialisti etnei che si è svolto pochi giorni fa al Circolo Canottieri Jonica, assicura che le bollicine "erano davvero buone". Apprezzato anche il buffet firmato da uno storico catering, soprattutto i vol-au-vent al salmone, "esauriti in pochi minuti", e le trofie. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Processo BPVi 31 gennaio 2020: Giuseppe Ferrante (ex resp compliance BPVi), esame

Video Processo BPVi 31 gennaio 2020: Giuseppe Ferrante (ex resp compliance BPVi), esame