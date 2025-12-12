C' avete rotto il venerdì Nell' ultimo anno 1.471 scioperi Proposta di legge del Tempo

Negli ultimi 12 mesi, si sono registrati 1.471 scioperi che hanno coinvolto cittadini e lavoratori. In risposta, nasce la proposta di legge

Sciopero e fine settimana lunga. Con i cittadini che devono lavorare e mandare i figli a scuola ridotti ad ostaggi nelle mani di un solo sindacato che ama incrociare le braccia. Quasi sempre di venerdì. Maurizio Landini sostiene che che non c'è alcuna malizia: «Lo sciopero è storicamente di venerdì permettere nelle condizioni le persone anche di spostarsi più facilmente», ma anche perché in questo modo si ha un «effetto maggiore», dal momento che poi «tv e giornali ne possono parlare il sabato e la domenica». Non è chiaro questo teorema della minore copertura mediatica durante i giorni feriali e il motivo per cui gli scioperanti avrebbero difficoltà a spostarsi nei primi giorni della settimana. 🔗 Leggi su Iltempo.it