Cavernago furto al cimitero | rubati canali di scolo gli alpini li ripristinano in tre giorni

A Cavernago, un furto ai danni del cimitero ha portato alla scomparsa di tre canali di scolo in rame. L'intervento rapido degli Alpini ha permesso di ripristinare le infrastrutture in soli tre giorni, garantendo il normale svolgimento delle attività nel sito commemorativo.

Cavernago. Furto al cimitero: rubati tre canali di scolo in rame, gli Alpini li ripristinano in tre giorni. Ignoti si sono introdotti nella notte tra sabato 6 e domenica 7 dicembre approfittando della nebbia e hanno sradicato i canali, fuggendo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Nei giorni successivi l’amministrazione ha avviato i lavori di sostituzione, quantificando il danno in circa 200 euro e predisponendo la sostituzione dei canali con altri nuovi in materiali diversi, in continuità con interventi già avviati in passato dopo episodi simili. A intervenire in via immediata sono stati però gli alpini, che hanno ripristinato i canali in appena tre giorni, restituendo piena funzionalità alla struttura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Nella notte tra sabato e domenica il nostro cimitero comunale è stato oggetto di un furto di canali di scolo. Siamo profondamente amareggiati per questo vile gesto, che rappresenta un danno al nostro patrimonio comunale e che risulta ancor più grave perché

