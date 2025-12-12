Catania sequestro beni da 40 milioni a ex collaboratore di giustizia

La Guardia di finanza di Catania ha effettuato un sequestro di beni per un valore di 40 milioni di euro, riconducibili a Fabio Lanzafame, ex collaboratore di giustizia. L'operazione rientra in un'azione mirata a contrastare attività illecite e a recuperare patrimoni illeciti.

Beni per un valore complessivo di 40 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza e riconducibili al 53enne Fabio Lanzafame. I beni si trovano tra le province di Catania, Siracusa e Gorizia, e in Romania, nelle città di Bucares e Pitesti. Già collaboratore di giustizia, Lanzafame sarebbe contiguo sia alla famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano che al clan Cappello-Bonaccorsi. Condannato nel 2020 e nel 2022 a 7 anni, Lanzafame sarebbe organizzatore di un’associazione a delinquere dedita alla commissione di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse. Ed ancora, truffa aggravata ai danni dello Stato, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio e riciclaggio dei proventi illecitamente accumulati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Catania, sequestro beni da 40 milioni a ex collaboratore di giustizia

Inchiesta Guardia di Finanza: maxi-sequestro da 40 milioni contro i clan delle scommesse online

