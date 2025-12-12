Catania ex Cinema Concordia | la biblioteca Alberto Sordi resta aperta e continua le sue attività

L'Amministrazione comunale di Catania ha chiarito la situazione riguardante la Biblioteca Alberto Sordi, situata nell'ex Cinema Concordia in via Plaia. Dopo alcune notizie non accurate circolate recentemente, è stato confermato che la biblioteca resta aperta e continuerà le sue attività, garantendo così un punto di riferimento culturale nel quartiere Angelo Custode.

Chiarimenti dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale interviene per correggere alcune informazioni non accurate circolate nei giorni scorsi riguardo al futuro della Biblioteca e degli spazi culturali "Alberto Sordi" ospitati nell'ex cinema Concordia, in via Plaia, nel quartiere Angelo Custode. La biblioteca continuerà regolarmente a svolgere la sua funzione a servizio dei residenti, salvaguardando identità e valore culturale per l'intera comunità. In questi giorni si sta lavorando al riordino del patrimonio librario e alla riorganizzazione degli ambienti dedicati alla lettura e allo studio, confermando l'impegno dell'Amministrazione nella tutela e nel rilancio di un presidio storico particolarmente apprezzato dal quartiere.

