Catania ex Cinema Concordia | la biblioteca Alberto Sordi resta aperta e continua le sue attività

L'Amministrazione comunale di Catania ha chiarito la situazione riguardante la Biblioteca Alberto Sordi, situata nell'ex Cinema Concordia in via Plaia. Dopo alcune notizie non accurate circolate recentemente, è stato confermato che la biblioteca resta aperta e continuerà le sue attività, garantendo così un punto di riferimento culturale nel quartiere Angelo Custode.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Chiarimenti dell’Amministrazione comunale. L’Amministrazione comunale interviene per correggere alcune informazioni non accurate circolate nei giorni scorsi riguardo al futuro della Biblioteca e degli spazi culturali “Alberto Sordi” ospitati nell’ex cinema Concordia, in via Plaia, nel quartiere Angelo Custode. La biblioteca continuerà regolarmente a svolgere la sua funzione a servizio dei residenti, salvaguardando identità e valore culturale per l’intera comunità. In questi giorni si sta lavorando al riordino del patrimonio librario e alla riorganizzazione degli ambienti dedicati alla lettura e allo studio, confermando l’impegno dell’Amministrazione nella tutela e nel rilancio di un presidio storico particolarmente apprezzato dal quartiere. Dayitalianews.com Catania, le associazioni al Comune: «L'ex cinema “Concordia” deve restare un centro culturale» - Nel quartiere un coro di «no» sull’ipotesi di farne un centro per senzatetto, da Fondazione Brodbeck a Città dei Ragazzi ... lasicilia.it Vogliamo ringraziare il Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico per averci selezionato per la fase finale della XV edizione del festival che si sta svolgendo in questi giorni tra Catania e Licodia Eubea in Sicilia. Nella giornata di mercoledì 3 dic - facebook.com facebook © Dayitalianews.com - Catania, ex Cinema Concordia: la biblioteca Alberto Sordi resta aperta e continua le sue attività

Ennio e i suoi 50 anni a gestire cinema

Video Ennio e i suoi 50 anni a gestire cinema Video Ennio e i suoi 50 anni a gestire cinema