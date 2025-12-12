Castellammare di Stabia Ruotolo vuole staccare la spina al sindaco del campo largo Vicinanza | Elezione inquinata dalla camorra

Nel contesto politico di Castellammare di Stabia, le tensioni tra l’assessore Ruotolo e il sindaco del campo largo Vicinanza si fanno sempre più intense. Con accuse dirette e pesanti, Ruotolo sostiene che l’elezione del sindaco sia stata compromessa dalla presenza della camorra, mettendo in discussione la legittimità e l’integrità dell’attuale amministrazione comunale.

"La tua elezione è inquinata dalla camorra, questo consiglio comunale è compromesso da un punto di vista politico e morale ". L'europarlamentare Pd Sandro Ruotolo, consigliere comunale di Castellammare di Stabia (Napoli), vuole staccare la spina al suo sindaco, l'ex direttore de L'Espresso Luigi Vicinanza. E lo motiva con una chilometrica lettera aperta che parte dai tempi dei loro comuni trascorsi giornalistici nei quotidiani di sinistra degli anni '70, e finisce sui nervi scoperti delle recenti indagini della Dda di Napoli. A novembre gli atti del pm Giuseppe Cimmarotta sugli arresti dei vertici del clan d'Alessandro hanno documentato due circostanze politicamente imbarazzanti.

