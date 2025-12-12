Castel San Giorgio apre la nuova strada tra via Schiavone e via Cavalluccio

Il Comune di Castel San Giorgio ha inaugurato un nuovo tratto di strada tra via Schiavone e via Cavalluccio, migliorando la viabilità locale. L'apertura è stata comunicata dal sindaco Paola Lanzara tramite i canali ufficiali, segnando un passo importante per lo sviluppo infrastrutturale del territorio.

Nuovo tratto di strada consegnato dal Comune di Castel San Giorgio. L'annuncio del sindaco Paola Lanzara attraverso i canali istituzionali.La consegna"Abbiamo ufficialmente consegnato alla cittadinanza il nuovo collegamento viario tra via Schiavone e via Cavalluccio, realizzato nell'ambito del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

