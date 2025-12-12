Caso San Raffaele la Procura indaga sulla cooperativa a cui erano stati affidati i servizi infermieristici

La Procura di Milano ha avviato un'inchiesta sulla cooperativa a cui erano stati affidati i servizi infermieristici dell'ospedale San Raffaele, nel contesto del caso che ha coinvolto l'istituto e ha portato alle dimissioni dell'amministratore unico, Francesco Galli. L'indagine mira a fare luce su eventuali irregolarità e responsabilità legate alla gestione dei servizi sanitari.

