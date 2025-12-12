caso san raffaele la procura di milano apre inchiesta conoscitiva

La Procura di Milano ha avviato un’inchiesta conoscitiva sul caso San Raffaele, dopo aver ricevuto le relazioni dal Nas e dalla Squadra Mobile. L’indagine, al momento senza reati né indagati, mira a raccogliere informazioni e valutare eventuali sviluppi futuri legati alla vicenda.

Sono giunte le relazioni da parte del Nas e della Squadra Mobile. La Procura di Milano ha deciso di aprire un’inchiesta conoscitiva, senza titolo di reato né indagati. Si tratta del caso scoppiato al San Raffaele che ha mandato in tilt Medicina ad alta intensità, Medicina di cure intensive e l’Admission room, fino alle dimissioni . Ildifforme.it

Caso San Raffaele, la procura apre un’inchiesta conoscitiva

