Caso Salah già rientrato? L’egiziano può tornare tra i convocati di Slot | l’indiscrezione
Si riaccende l’attenzione sul recupero di Mohamed Salah, protagonista di recenti indiscrezioni riguardanti il suo possibile rientro tra i convocati del Liverpool. Secondo le ultime voci di Redazione Inter News 24, l’egiziano potrebbe essere nuovamente disponibile per la prossima partita di Klopp, offrendo un’ulteriore opzione in attacco per i Reds.
Inter News 24 verso la prossima gara del Liverpool. Dopo il clamoroso forfait nella notte di Champions League a San Siro contro l’Inter, Mohamed Salah è pronto a riprendersi il suo posto al centro dell’attacco dei Reds. Secondo quanto riportato dall’autorevole Sky Sports UK, il fuoriclasse egiziano tornerà regolarmente tra i convocati per la prossima sfida di Premier League ad Anfield contro il Brighton. Il caso disciplinare, scoppiato in seguito alle dichiarazioni polemiche rilasciate dall’ex Roma dopo la gara con il Leeds e culminato con l’esclusione punitiva decisa da Arne Slot, sembra essere rientrato. Internews24.com
