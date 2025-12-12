Caso Gedi Stampa e Repubblica in sciopero | cosa sta succedendo

Il settore dell’editoria italiana attraversa un momento di tensione, con scioperi di Stampa e Repubblica. Carlo De Benedetti, ex editore di l’Espresso, anticipa un possibile addio di John Elkann a New York, commentando il caso Gedi e le dinamiche di potere all’interno del gruppo controllato da Exor.

