Caso Gedi Stampa e Repubblica in sciopero | cosa sta succedendo
Il settore dell’editoria italiana attraversa un momento di tensione, con scioperi di Stampa e Repubblica. Carlo De Benedetti, ex editore di l’Espresso, anticipa un possibile addio di John Elkann a New York, commentando il caso Gedi e le dinamiche di potere all’interno del gruppo controllato da Exor.
“Elkann se ne andrà a New York, aspettate e vedrete“. A lanciare la profezia è Carlo De Benedetti, ex editore del gruppo l’Espresso, che ai microfoni de Il Foglio commenta il caso Gedi e si concede qualche stoccata a John Elkann che, attraverso Exor, controlla il gruppo editoriale. La preoccupazione diffusa quasi bipartisan è l’ipotesi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
