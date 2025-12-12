Caso Gedi Stampa e Repubblica in sciopero | cosa sta succedendo

Il settore dell’editoria italiana attraversa un momento di tensione, con scioperi di Stampa e Repubblica. Carlo De Benedetti, ex editore di l’Espresso, anticipa un possibile addio di John Elkann a New York, commentando il caso Gedi e le dinamiche di potere all’interno del gruppo controllato da Exor.

"Elkann se ne andrà a New York, aspettate e vedrete". A lanciare la profezia è Carlo De Benedetti, ex editore del gruppo l'Espresso, che ai microfoni de Il Foglio commenta il caso Gedi e si concede qualche stoccata a John Elkann che, attraverso Exor, controlla il gruppo editoriale.

Repubblica e la Stampa da Gedi ad Antenna, spunta l'Sos a Mattarella per evitare il "pericolo greco" - Nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata dal gruppo greco Antenna della famiglia Kiriakou sulla vendita da parte di Gedi di La Repubblica

I giornalisti della Stampa dopo la notizia della vendita: "Attacco senza precedenti alla nostra dignità". Anche Repubblica in agitazione. Il governo convoca Gedi e i cdr - Il comunicato dei giornalisti: "La redazione metterà in campo tutte le sue forze per difendersi con ogni mezzo da quello che considera un attacco senza precedenti alla sua dignità e a 150 anni di storia"

