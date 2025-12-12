Caso Garlasco | difesa Sempio a lavoro su relazione Dna

Gli avvocati di Andrea Sempio stanno lavorando nel laboratorio di Genomica a Roma per analizzare la relazione della genetista Denise Albani, relativa alla perizia consegnata nell'ambito dell'incidente probatorio di Pavia. L'indagine riguarda l'omicidio di Chiara Poggi, con Sempio indagato per concorso nell'omicidio.

Milano, 12 dic. (Adnkronos) - Avvocati e consulenti di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, sono a lavoro nel laboratorio di Genomica a Roma per mettere a punto la relazione e le domande sulla perizia consegnata dalla genetista Denise Albani scritta nell'ambito dell'incidente probatorio in corso a Pavia. In vista dell'udienza del 18 dicembre, i consulenti Marina Baldi e Armando Palmegiani, insieme ai difensori Angela Taccia e Liborio Cataliotti, stanno definendo quelli che sono gli esiti sulla traccia genetica e sono a lavoro per rimarcare le conclusioni della perita che di fronte a un aplotipo Y riconducibile alla famiglia (linea paterna) Sempio, evidenzia che si tratta di un risultato non consolidato e che quel Dna non solo non è databile, ma potrebbe essere frutto di un contatto: cioè l'indagato potrebbe aver toccato un oggetto nella villetta di via Pascoli a Garlasco poi maneggiato in un altro momento (e in assenza quindi di Sempio) dalla vittima.