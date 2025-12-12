Caso frontalieri | I loro soldi finiti nel bagno
In Valsassina, parte dei fondi provenienti dalla Svizzera come compensazione per i frontalieri italiani vengono utilizzati per il rifacimento dei servizi igienici del municipio di Cortenova. Questa decisione ha suscitato polemiche e interrogativi sull’uso delle risorse destinate ai lavoratori frontaliere, evidenziando un esempio di come i soldi pubblici possano finire inaspettatamente in luoghi insoliti.
I soldi guadagnati dai frontalieri, in Valsassina finiscono letteralmente nel bagno del comune. Parte dei soldi che gli elvetici versano agli italiani a titolo di compensazione finanziaria per il lavoro che i tanti frontalieri tricolori svolgono in Svizzera, sono stati destinati al completamento dei servizi igienici del municipio di Cortenova Valsassina. Sono 17mila dei 186mila euro girati dal ministero dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ai cittadini della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera. Lo denuncia Cesare Canepari, assessore di Barzio e consigliere della Comunità montana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
