Caso frontalieri | I loro soldi finiti nel bagno

I soldi guadagnati dai frontalieri, in Valsassina finiscono letteralmente nel bagno del comune. Parte dei soldi che gli elvetici versano agli italiani a titolo di compensazione finanziaria per il lavoro che i tanti frontalieri tricolori svolgono in Svizzera, sono stati destinati al completamento dei servizi igienici del municipio di Cortenova Valsassina. Sono 17mila dei 186mila euro girati dal ministero dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ai cittadini della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera. Lo denuncia Cesare Canepari, assessore di Barzio e consigliere della Comunità montana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it