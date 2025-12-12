caso epstein le nuove foto divulgate dai dem

Nuove foto emerse nel contesto del caso Epstein rivelano immagini provenienti dagli archivi collegati a Jeffrey Epstein. Le immagini, diffuse dai deputati democratici della commissione di vigilanza della Camera, mostrano figure di rilievo del mondo politico ed economico statunitense, alimentando i sospetti e le indagini sul coinvolgimento di personalità di alto profilo.

I deputati democratici della commissione di vigilanza della Camera hanno diffuso una serie di fotografie provenienti dagli archivi riconducibili a Jeffrey Epstein, nelle quali compaiono figure di primo piano del mondo politico ed economico statunitense. Tra i volti riconoscibili ci sono Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson, Woody Allen e altri personaggi noti. In una delle immagini si vede una ciotola colma di preservativi decorati con una caricatura di Trump; accanto, un cartoncino con la scritta «Preservativo Trump 4,50 dollari», mentre sulle confezioni appare il volto del tycoon accompagnato dalla frase «Sono enorme!». Lettera43.it

