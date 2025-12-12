Caso Epstein i Democratici pubblicano nuove foto del milionario morto in carcere con Trump

La commissione di Vigilanza della Camera dei Democratici ha diffuso nuove immagini tratte dall’archivio di Jeffrey Epstein, rivelando figure influenti e conosciute legate al controverso finanziere. Le foto offrono uno sguardo inedito sui rapporti e le presenze di personaggi pubblici vicini a Epstein, suscitando interesse e discussioni sulla sua rete di contatti e sull'oscuro mondo che lo circondava.

I membri Democratici della commissione di Vigilanza della Camera hanno pubblicato una serie di foto provenienti dall’archivio di Jeffrey Epstein, che mostrano diversi personaggi noti e potenti che ruotavano attorno all’ ex finanziere pedofilo. Tra questi, il presidente Donald Trump, l’ex presidente Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson e altri. La ciotola di preservativi con il volto del presidente Usa. In tutto si tratta di 19 immagini ottenute dagli eredi di Epstein e ora in possesso della commissione di Vigilanza della Camera. Una delle foto mostra quella che sembra essere una ciotola di preservativi con una caricatura del volto di Trump; la ciotola ha un cartello con la scritta “Preservativo Trump 4,50 dollari” e ogni preservativo riporta l’immagine del volto del presidente Trump con la scritta “Sono ENORME!”. Lapresse.it Caso Epstein, pubblicate le foto inedite della villa e della sua isola privata - I membri democratici della commissione di Vigilanza della Camera degli Stati Uniti hanno reso ... msn.com Caso Epstein, i democratici pubblicano foto inedite della sua isola - I democratici della commissione di Vigilanza della Camera hanno diffuso una nuova serie di materiali che documentano gli interni e gli spazi esterni di Little Saint James, l’isola privata appartenuta ... msn.com Caso Epstein, i democratici pubblicano foto inedite della sua isola x.com Caso Epstein, pubblicate le foto inedite della villa e della sua isola privata Le immagini sono state pubblicate dai membri democratici della commissione di Vigilanza della Camera Usa - facebook.com facebook © Lapresse.it - Caso Epstein, i Democratici pubblicano nuove foto del milionario morto in carcere con Trump

Caso Epstein, nuove email su Trump: Per ore a casa mia con una ragazza - 1mattina News 13/11/2025

Video Caso Epstein, nuove email su Trump: Per ore a casa mia con una ragazza - 1mattina News 13/11/2025 Video Caso Epstein, nuove email su Trump: Per ore a casa mia con una ragazza - 1mattina News 13/11/2025