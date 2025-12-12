caso cuffaro il riesame di catania annulla il sequestro dei soldi nella casa di san michele di ganzaria

Il Tribunale del Riesame di Catania ha annullato il sequestro delle somme di denaro trovato nella tenuta di San Michele di Ganzaria appartenente a Totò Cuffaro, ex presidente della Regione. La decisione nasce dall'esame del provvedimento della Procura di Caltagirone, che aveva convalidato il sequestro.

