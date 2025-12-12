Casi di brucellosi controlli al mercato | sanzioni e sequesro di prodotti lattiero-caseari

Nell'ambito di controlli sanitari e di sicurezza alimentare, il 11 dicembre la Polizia locale di Brindisi e la Asl hanno effettuato ispezioni nel mercato settimanale, riscontrando casi di brucellosi. L'operazione ha portato a sanzioni e al sequestro di prodotti lattiero-caseari, al fine di tutelare la salute pubblica e garantire il rispetto delle normative vigenti.

BRINDISI - Nella giornata di ieri, giovedì 11 dicembre, personale del Nucleo di Polizia amministrativa del Comando Polizia locale di Brindisi, unitamente al personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della Asl, ha condotto una serie di verifiche nell’area del mercato settimanale di. Brindisireport.it Casi di brucellosi, controlli al mercato: sanzioni e sequesro di prodotti lattiero-caseari Casi di brucellosi, controlli al mercato: sanzioni e sequesro di prodotti lattiero-caseari - Dai controlli della Polizia locale è emerso che i prodotti alimentari di origine animale non erano correttamente trasportatati e conservati, non rispettando la catena del freddo ... brindisireport.it Documento di Trasporto (DDT) in agricoltura: i casi in cui gli agricoltori sono esonerati Continua a leggere: https://www.rivistadiagraria.org/articoli/anno-2025/documento-trasporto-ddt-agricoltura-casi-cui-gli-agricoltori-esonerati/ - facebook.com facebook

Brucellosi, Tipoldo si ribella

Video Brucellosi, Tipoldo si ribella Video Brucellosi, Tipoldo si ribella