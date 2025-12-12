Casette sfasciate e attrazioni distrutte | la piazza nel mirino dei vandali

Tra l’11 e il 12 dicembre, il centro storico di Trento è stato teatro di atti vandalici che hanno provocato la distruzione di casette e attrazioni natalizie in piazza Dante, suscitando preoccupazione tra cittadini e autorità. Un episodio che ha scosso l’atmosfera festiva della città.

È stata una nottata movimentata quella tra l'11 e il 12 dicembre al centro storico di Trento dove un gruppo di persone, le cui generalità non sono note, ha danneggiato gli allestimenti natalizi di piazza Dante.L'allarme agli operatori della Centrale unica di emergenza è scattato poco dopo la.

