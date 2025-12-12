Caserta lancia BibliodiffusaCE | la città diventa una biblioteca a cielo aperto | FOTO

Caserta si trasforma in una biblioteca a cielo aperto con il progetto “BibliodiffusaCE”, presentato presso il Comune. Nato nel quadro del Patto per la Lettura, l’iniziativa mira a rendere la città un grande spazio di cultura, dialogo e partecipazione, coinvolgendo cittadini e visitatori in un’esperienza culturale diffusa e accessibile.

È stato presentato presso il Comune di Caserta “BibliodiffusaCE”, il nuovo progetto nato nell’ambito del Patto per la Lettura e pensato per trasformare la città in un unico grande spazio di cultura, dialogo e partecipazione. Un’iniziativa ambiziosa, resa possibile grazie alla collaborazione tra. Casertanews.it Impianti fotovoltaici a terra in ascesa: Coldiretti Caserta lancia l'allarme per il consumo del suolo Sempre più terreni del basso casertano sembrano essere sottratti all’agricoltura per ospitare impianti fotovoltaici. Coldiretti Caserta lancia l’allarme e chiede l’inter - facebook.com facebook © Casertanews.it - Caserta lancia “BibliodiffusaCE”: la città diventa una biblioteca a cielo aperto | FOTO